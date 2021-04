Die USA haben Russland mit Konsequenzen gedroht, sollte der inhaftierte Kremlgegner Nawalny im Gefängnis sterben. Der Regierung in Moskau sei mitgeteilt worden, dass das, was mit Herrn Nawalny geschehe, in ihrer Verantwortung liege, sagte der Nationale Sicherheitsberater von Präsident Biden, Sullivan, dem Sender CNN. Konkrete Maßnahmen nannte er nicht.

Nawalny droht nach Einschätzung von Ärzten aus seinem Umfeld wegen des sich verschlechternden Gesundheitszustandes ein Herzstillstand. Die Ärzte verlangen von den Gefängnisbehörden Zugang zu dem Inhaftierten. Aus dem Auswärtigen Amt kam die Forderung nach einer sofortigen adäquaten medizinischen Behandlung des Mannes. Der 44-Jährige befindet sich im Straflager im Hungerstreik.



Für den nächsten Mittwoch hat das Team von Nawalny zu neuen Protesten aufgerufen. Die Menschen sollten sich auf den zentralen Plätzen der Städte versammeln, hieß es. Am Mittwoch ist auch Präsident Putins Rede an die Nation geplant.

