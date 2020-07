In der Stadt Portland im US-Bundesstaat Oregon ist es bei einem umstrittenen Einsatz von Sicherheitskräften des Bundes erneut zu Zusammenstößen mit Demonstranten gekommen.

Die von US-Präsident Trumps Regierung entsandten Bundespolizisten befanden sich dort gegen den Willen der Stadt und des Bundesstaates im Einsatz. Portlands Bürgermeister Wheeler kritisierte Trump und sprach von einem Angriff auf die Demokratie. Die Entsendung paramilitärischer Einsatzkräfte, bei denen nicht einmal klar sei, in wessen Auftrag sie handelten und die keine Namensschilder trügen, ließen die Proteste nur weiter eskalieren, so der Bürgermeister.



Die Regierung in Washington beruft sich bei dem vor einigen Tagen begonnenen Einsatz auf das Recht, vor Ort ein Bundesgericht zu schützen. Es gehe darum, die anhaltenden Proteste in Portland unter Kontrolle zu bekommen.



In der Stadt kam es in Zusammenhang mit antirassistischen Demontrationen in den vergangenen Wochen teilweise zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der örtlichen Polizei.