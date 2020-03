Der US-Kongress hat das Konjunkturpaket zur Linderung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie gebilligt.

Nach dem Senat stimmte auch das Repräsentantenhaus für die Wirtschaftshilfen in Höhe von zwei Billionen US-Dollar. Die Entscheidungen in den beiden Kammern des Kongresses fielen über Parteigrenzen von Republikanern und Demokraten hinweg. Präsident Trump setzte anschließend das Gesetz durch seine Unterschrift in Kraft.



Der Umfang des Hilfspakets entspricht fast zehn Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung der USA. Vorgesehen sind zusätzliche Milliardenbeträge für den Gesundheitssektor und Staaten, die besonders stark vom Coronavirus betroffen sind. Außerdem sollen viele Steuerzahler direkte Auszahlungen erhalten: Erwachsene 1.200 Dollar pro Person und 500 Dollar pro Kind.