In den USA haben zwei Elite-Universitäten eine Klage gegen die US-Regierung eingereicht.

Dabei geht es um die Entscheidung, dass ausländischen Studierenden die Ausweisung aus den USA droht, falls ihre Universitäten corona-bedingt nur noch Online-Kurse anbieten. Dies hatte die Einwanderungsbehörde ICE gestern mitgeteilt. Wer sich noch nicht in den USA aufhält und ab Herbst ein Studium zunächst online aufnehmen wollte, soll gar nicht erst ein Visum erhalten. Dagegen klagen nun die Harvard-University und das Massachusetts Institute of Technology. Mit der bei einem Gericht in Boston eingereichten Klage wollen die Universitäten erreichen, dass Einwanderungsbeamte die Vorgabe nicht umsetzen.