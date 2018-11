Im US-Bundesstaat Florida hat ein Mann in einem Yoga-Studio zwei Frauen erschossen.

Vier weitere Frauen und ein Mann wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Täter tötete sich anschließend selbst. Er hat nach Recherchen der Webseite "BuzzFeed News" Jahre zuvor Videos auf YouTube eingestellt, in denen er rassistische und frauenfeindliche Parolen von sich gibt. Die Tat hat Ähnlichkeit mit einem Vorfall in Toronto in Kanada im April. Damals tötete ein Mann mit einem Lieferwagen mehrere Menschen, die meisten davon Frauen. In beiden Fällen drückten die Täter in ihren Online-Botschaften Sympathie für einen Amokläufer aus, der 2014 sechs Menschen erschossen und zuvor eine Art Manifest des Frauenhasses verfasst hatte.