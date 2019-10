In den USA sind zwei Vertraute des Trump-Anwalts Giuliani festgenommen worden.

Die beiden seien an einem internationalen Flughafen im Bundesstaat Virginia bei dem Versuch ergriffen worden, sich ins Ausland abzusetzen, teilte die Staatsanwaltschaft in New York mit. Den aus der Ukraine beziehungsweise Weißrussland stammenden Geschäftsleuten wird demnach unter anderem vorgeworfen, ausländisches Kapital widerrechtlich an ein trump-freundliches Komitee gespendet zu haben.



Die Festnahmen stehen nicht in Zusammenhang mit der sogenannten Ukraine-Affäre um den Präsidenten. Die beiden Männer hatten allerdings Giuliani im Bemühen unterstützt, die ukrainische Regierung zu Korruptionsermittlungen gegen Trumps politischen Rivalen Biden und dessen Sohn zu bewegen. Die oppositionellen Demokraten prüfen wegen der Affäre derzeit ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump.