In den USA sind zwei weitere mutmaßliche Paketbomben aufgetaucht, die an prominente Kritiker von Präsident Trump gerichtet waren.

Eine davon war an den früheren Nationalen Geheimdienstdirektor Clapper adressiert, die zweite an den Senator Booker von den Demokraten.



Damit sind insgesamt zwölf derartige Pakete gefunden worden.



In den vergangenen Tagen waren ähnliche Sendungen für demokratische Politiker - darunter der frühere Präsident Obama - und Medien bestimmt gewesen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei durchsuchte ein Brief-Verteilzentrum in Florida. In dem Bundesstaat sollen mehrere der Sendungen aufgegeben worden sein. Festnahmen gibt es bisher nicht.



Im Dlf hat unser USA-Korrespondent Thilo Kößler kommentiert, dass die kursierenden Verschwörungstheorien in ultrarechten Kreisen über die Paketbomben ein Schlaglicht darauf werfen, wie vergiftet die Atmosphäre in den USA sei.