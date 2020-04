Die in der Corona-Krise populär gewordene Telekonferenz-Plattform Zoom ist ins Visier der New Yorker Justiz geraten.

Die Generalstaatsanwaltschaft hat die Betreiber von Zoom um Auskunft gebeten, wie die Privatsphäre und Daten der Nutzer geschützt werden. Bei der US-Bundespolizei FBI waren in den vergangenen Tagen mehrere Beschwerden über Zoom eingegangen. Nutzer berichteten unter anderem, dass während Telekonferenzen Hass-Botschaften oder pornografische Inhalte auf den Bildschirmen aufgetaucht seien. Laut FBI wurde auch online abgehaltener Unterricht auf diese Weise gestört.



Die Firma mit Sitz in Kalifornien erklärte, den Datenschutz sehr ernst zu nehmen.



Zoom wird auch in Deutschland verstärkt genutzt, seitdem viele Beschäftigte wegen der Corona-Pandemie von zuhause aus arbeiten.