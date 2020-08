Nach der Nominierung von US-Präsident Trump als Kandidat für die Wahl im November haben die Republikaner ihren Parteitag fortgesetzt.

Am zweiten Tag der weitgehend virtuellen Veranstaltung will die First Lady Melania Trump für die Wiederwahl ihres Ehemanns werben. Die 50-Jährige solle ihre Ansprache vom Rosengarten des Weißen Hauses aus halten. Auf der Rednerliste steht ferner Außenminister Pompeo.