Vor dem US-Senat in Washington hat das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump begonnen.

Zum Auftakt wurden Videoaufnahmen von der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar gezeigt. Der demokratische Abgeordnete und Anklageführer Jamie Raskin führte einen Zusammenschnitt von Videobildern vor, die die große Brutalität von Trump-Anhängern bei der Erstürmung zeigen. Zugleich wurden Äußerungen Trumps von einer Veranstaltung am gleichen Tag gezeigt - unter anderem seine Aufforderung an seine Anhänger, auf "Teufel komm raus zu kämpfen". Raskin sagte im Anschluss, wenn dies kein Vergehen sei, das ein Impeachment verdiene, dann nichts.



Das Amtsenthebungsverfahren ist das erste in der Geschichte der Vereinigten Staaten, in dem Anklage gegen einen Präsidenten erhoben wird, der nicht mehr im Amt ist. Trumps Anwälte weisen die Anklage deshalb zurück und erklären, das Verfahren sei verfassungswidrig. Über diese Frage wird im Senat voraussichtlich noch heute Abend abgestimmt. Morgen tauschen dann Anklage und Verteidigung ihre Argumente aus. Die Verhandlung dürfte einige Tage dauern.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.