In den USA haben die Demokraten im Repräsentantenhaus die Resolution für eine Amtsenthebung von Präsident Trump eingereicht. Dies gab der demokratische Abgeordnete Lieu bekannt, der das zweite Impeachment-Verfahren gegen Trump maßgeblich mit vorbereitet hatte.

In dem Text wird dem Präsidenten wegen der Erstürmung des Kapitols durch seine Anhänger "Anstiftung zum Aufruhr" vorgeworfen. Die Demokraten riefen zugleich Vizepräsident Pence auf, eine Amtsenthebung Trumps über den 25. Verfassungszusatz einzuleiten. Der Zusatz ermöglicht es der Regierung, einen als amtsunfähig betrachteten Präsidenten abzusetzen. Die Republikaner hatten die Resolution am Montagabend vorerst blockiert. Daher wird voraussichtlich am Dienstag im Repräsentantenhaus darüber abgestimmt. In der Kammer haben die Demokraten die Mehrheit. Für eine Amtsenthebung braucht es jedoch eine Zweidrittelmehrheit im Senat.



Am 20. Januar wird Trump durch den Wahlsieger Biden als Präsdent abgelöst. Die Demokraten wollen auch erreichen, dass Trump für künftige Regierungsämter gesperrt wird.



Unterdessen gab es einen weiteren Rücktritt in der Trump-Administration. Heimatschutzminister Wolf legte sein Amt nieder. Vergangene Woche waren bereits Bildungsministerin DeVos und Verkehrsministerin Chao aus Protest gegen Trump zurückgetreten.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.