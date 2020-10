In den USA ist die Finanzierung der Regierung und der Bundesbehörden bis Mitte Dezember gesichert.

Präsident Trump unterzeichnete in der vergangenen Nacht mit Beginn des neuen Haushaltsjahres eine Kongressvorlage für einen Überbrückungsetat bis zum 11. Dezember. Zuvor hatte der Senat die Vorlage verabschiedet. Damit wird ein sogenannter Shutdown, also eine Stilllegung, verhindert. Unter anderem werden mit dem Überbrückungshaushalt knapp acht Milliarden Euro an Lebensmittelhilfen für bedürftige Familien bereitgestellt. Zudem erhalten Gesundheitszentren während der Corona-Pandemie weitere finanzielle Mittel.



Allerdings müssen sich die Kongressabgeordneten zwischen der

Wahl und der Vereidigung eines neuen Präsidenten erneut mit dem Haushalt befassen.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.