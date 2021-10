In Usbekistan hat die Präsidentschaftswahl begonnen.

Ein Sieg von Amtsinhaber Mirsijojew gilt als sicher. Neben ihm sind vier weitere Kandidaten zur Wahl zugelassen, die der Öffentlichkeit kaum bekannt sind und als regierungsnah gelten. Beobachter der OSZE kritisierten im Vorfeld der Abstimmung einen Ausschluss der Opposition. Die Wahlleitung in der Hauptstadt Taschkent erklärte die Abstimmung bereits am Mittag für gültig, da eine Mindestwahlbeteiligung von 33 Prozent erreicht worden sei. Die Wahllokale in Usbekistan schließen um 17 Uhr unserer Zeit. Insgesamt sind 21 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.



Mit Ergebnissen wird morgen gerechnet. Bei der Wahl vor fünf Jahren hatte Mirsijojew laut offiziellen Zahlen mehr als 88 Prozent der Stimmen erhalten. Er ist seit 2016 Präsident des autoritär geführten Landes.

