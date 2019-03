Die niederländische Staatsanwaltschaft klagt den mutmaßlichen Todesschützen von Utrecht wegen Mordes oder Totschlags in terroristischer Absicht an. Dies gab ein Vertreter der Anklage in Utrecht bekannt.

Der Mann habe vermutlich allein gehandelt, hieß es. Der gebürtige Türke hatte in einer Straßenbahn drei Menschen erschossen und fünf weitere verletzt, drei von ihnen schwer. Anschließend floh er, konnte aber später gefasst werden.



Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist das Motiv für die Tat immer noch nicht eindeutig geklärt. Untersucht werde, ob sich private Probleme bei dem Mann mit einer radikalen Ideologie gepaart hätten. Er wird morgen einem Untersuchungsrichter vorgeführt.