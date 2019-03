Nach den Schüssen in einer Straßenbahn in der niederländischen Stadt Utrecht fahndet die Polizei nach dem Täter. Ein Verdächtiger sei auf der Flucht, teilte ein Sprecher mit. Ein terroristischer Hintergrund werde nicht ausgeschlossen.

Am Vormittag hatte ein Mann auf Fahrgäste in einer Tram auf Fahrgäste geschossen. Ein Mensch wurde getötet; zudem gab es mehrere Verletzte, wie die Polizei bestätigte. Einsatzkräfte einer Anti-Terror-Einheit sind vor Ort. Die Polizei wies die Schulen in Utrecht an, die Türen geschlossen zu halten. Vorsorglich wurden alle Moscheen geschlossen. In der Provinz gilt die höchste Terrorwarnstufe. Die Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen und wichtigen Gebäuden wurden verschärft.



Ministerpräsident Rutte äußerte sich besorgt. Die Situation sei sehr beunruhigend. Zugleich kündigte er eine Krisensitzung der Regierung an.



Die Bundespolizei hat als Reaktion auf die Schüsse in Utrecht ihre Fahndungsmaßnahmen intensiviert und kontrolliert verstärkt Straßen und Züge an der deutsch-niederländischen Grenze. Schwerpunkt ist nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei in Kleve die Autobahn 3. Doch auch an anderen Autobahnen, Bundesstraßen und an kleinen Grenzübergängen stünden Beamte. Alle verfügbaren Kräfte seien im Einsatz, von der Landespolizei Nordrhein-Westfalen gebe es Verstärkung.