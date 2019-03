In der niederländischen Stadt Utrecht ist bei Schüssen in einer Straßenbahn ein Mensch getötet worden. Das melden niederländische Medien. Die Polizei bestätigte, dass mehrere Personen verletzt wurden. Sie schließt einen terroristischen Hintergrund nicht aus.

Eine Haltestelle sei abgeriegelt worden. Der Täter sei auf der Flucht. Nach Medienberichten schoss ein Mann auf Fahrgäste. Einsatzkräfte einer Anti-Terror-Einheit seien vor Ort. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.



Ministerpräsident Rutte äußerte sich besorgt. Die Situation sei sehr beunruhigend. Zugleich kündigte er eine Krisensitzung der Regierung an. Einem Rundfunkbericht zufolge wurden die Sicherheitsvorkehrungen am Regierungssitz in Den Haag verstärkt. Die Schulen in Utrecht wurden aufgefordert, die Türen geschlossen zu halten.