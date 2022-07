Uwe Seeler ist gestorben. (Christian Charisius/dpa)

Seeler trat 72 Mal in der DFB-Elf an und nahm an den Weltmeisterschaften 1958, 62, 66 und 70 teil. Sein größter Erfolg mit der Nationalelf war der Vize-Weltmeistertitel 1966. Seeler spielte seine gesamte Karriere über beim Hamburger SV, ein Angebot von Inter Mailand lehnte er ab.

Seeler wurde mit dem HSV 1960 Deutscher Meister und 1963 Pokalsieger. Für die Hanseaten absolvierte der Stürmer 476 Bundesligaspiele. Er war der erste Torschützenkönig der Bundesliga und wurde drei Mal zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt. Aufgrund seiner Verdienste um den deutschen Fußball war er zum Ehrenspielführer der Nationalmannschaft ernannt worden. 1972 beendete Seeler seine Spielerkarriere. Von 1995 bis 1998 war er Präsident des Hamburger SV.

Seeler galt als Inbegriff an Bodenständigkeit, Bescheidenheit, Ehrlichkeit und Treue. Die Popularität des einstigen Torjägers beruhte nicht nur auf seinen sportlichen Erfolgen mit Hinterkopftoren und Fallrückziehern, sondern auch auf seinen menschlichen Qualitäten.

Trauer um Seeler

"Mit Uwe Seeler verliert die Hansestadt Hamburg einen Ausnahme-Fußballer und besonderen Menschen. Tschüs, Uwe!", schrieb die Stadt Hamburg auf ihrer Webseite. Der Hamburger SV stellte das schwarz-weiß-blaue Vereinswappen auf seinem Twitteraccount auf schwarz-weiß um.

Die deutschen Fußballerinnen laufen am Abend im EM-Viertelfinale gegen Österreich in Gedenken an Uwe Seeler mit einem Trauerflor auf, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte.

Bundeskanzler Scholz würdigte Seeler als Vorbild für viele Menschen. "So wie 'uns Uwe' möchten wir eigentlich alle sein: selbstbewusst und bescheiden", schrieb Scholz auf Twitter.

Bundesinnenministerin Faeser nannte Seeler eine Ikone. "Der Tod des fairen Sportsmanns und integren Volkshelden macht mich sehr traurig. Er wird fehlen", schrieb die SPD-Politikerin auf Twitter.

Einen Nachruf auf Uwe Seeler können Sie hier hören (audio-link).

