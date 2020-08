Die Gewerkschaft der Polizei hat den Vorwurf zurückgewiesen, die Teilnehmerzahl bei der Berliner Corona-Demonstration sei mit DDR-Methoden kleingeredet worden.

Mit solchen unqualifizierten Kommentaren verschärfe Unionsfraktionsvize Vaatz das Reizklima in der Gesellschaft, sagte der stellvertretende GdP-Vorsitzende Schilff in Hannover. Verschwörungsfanatiker erhielten unnötigen Aufwind. Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft übte Kritik und bezeichnete den Vergleich des CDU-Bundestagsabgeordneten als bösartig und niederträchtig. Am vergangenen Samstag hatten in Berlin Tausende für ein Ende der Corona-Auflagen protestiert. Während die Organisatoren von bis zu 1,3 Millionen Teilnehmern sprachen, waren nach Angaben der Polizei allenfalls 20.000 Demonstranten gekommen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Vaatz hatte daraufhin erklärt, die dreiste Kleinrechnung der Teilnehmerzahlen entspreche dem Vorgehen der DDR-Medien bei den Demonstrationen im Herbst 1989. SPD und Grüne äußerten deutliche Kritik. Auch ein Sprecher der Unionsfraktion distanzierte sich.