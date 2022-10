Der inhaftierte russische Oppositionelle Wladimir Kara-Mursa (IMAGO / SNA / Aleksey Nikolskyi)

Es erfordere heute in Russland unglaublichen Mut, sich gegen die herrschende Macht zu stellen, hieß es in der Begründung der parlamentarischen Versammlung. Kara-Mursa war vor kurzem in Russland wegen angeblichen Hochverrats angeklagt worden. Der bekannte Kreml-Kritiker und ehemalige Journalist gehört zu den wenigen noch in Russland lebenden prominenten Oppositionellen.

Der Vaclav-Havel-Preis ist mit 60.000 Euro dotiert und nach dem tschechischen Ex-Präsidenten benannt. 2021 ging die Auszeichnung an die belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.