Der inhaftierte russische Oppositionelle Wladimir Kara-Mursa (IMAGO / SNA / Aleksey Nikolskyi)

Es erfordere heute in Russland unglaublichen Mut, sich gegen die herrschende Macht zu stellen, hieß es in der Begründung der parlamentarischen Versammlung. Kara-Mursa war vor kurzem in Russland wegen angeblichen Hochverrats angeklagt worden. Der bekannte Kreml-Kritiker und ehemalige Journalist gehört zu den wenigen noch in Russland lebenden prominenten Oppositionellen.

Der Vaclav-Havel-Preis ist mit 60.000 Euro dotiert und nach dem tschechischen Ex-Präsidenten benannt. 2021 ging die Auszeichnung an die belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.