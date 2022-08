Diplomatie

Die Skyline von Teheran. (imago-images / UPI Photo)

Dieser werde seine Amtsgeschäfte in den nächsten Tagen aufnehmen, teilte das Außenministerium der Emirate in Abu Dhabi mit. Das Land und weitere Golfstaaten hatten im Jahr 2016 ihre diplomatischen Beziehungen zum Iran als Zeichen der Unterstützung Saudi-Arabiens stark eingeschränkt. Vorangegangen waren Attacken iranischer Demonstranten auf die saudische Botschaft in Teheran. Der Protest richtete sich gegen die Hinrichtung des wichtigen schiitischen Klerikers al-Nimr in Saudi-Arabien. Inzwischen verfolgen die Emirate eine Politik der Annäherung gegenüber ehemals gegnerischen Staaten wie der Türkei, Katar und eben dem Iran.

