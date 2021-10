Zahlreiche Väter sind unzufrieden mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Das geht aus dem Väterreport hervor, den das Bundesfamilienministerium vorstellte. Demnach wünschen sich mehr als die Hälfte der Väter, dass sich die Paare die Betreuung der Kinder je zur Hälfte teilen. Dies wird den befragten Vätern zufolge aber nur in jeder vierten Familie auch umgesetzt. Auch würden mehr als die Hälfte der Väter gerne ihre Arbeitszeit reduzieren - allerdings arbeiten weiterhin rund 92 Prozent von ihnen in Vollzeit. Als Gründe dafür nennen sie etwa das geringere Einkommen der Partnerin sowie Rollenerwartungen.



Der Report zeigt auch Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Familien. Demnach stieg der Anteil der väterlichen Familien-Arbeitszeit in der Pandemie durch Lockdowns, Homeoffice und Kurzarbeit zwar von durchschnittlich 2,8 auf 5,3 Stunden pro Tag. Gleichzeitig nahm die Belastung der Mütter aber ebenfalls zu: von bisher sieben auf zehn Stunden pro Tag.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.