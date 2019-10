Van Gogh im Städel Pop-Star der Moderne

Nicht in seiner Heimat, den Niederlanden, und nicht in Frankreich war Vincent van Gogh ein früher Held der Kunstwelt - sondern in Deutschland. Die Gründe dafür zeigt nun eine Ausstellung in Frankfurt.

Christian Gampert im Gespräch mit Michael Köhler

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek