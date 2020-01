Das Van Gogh Museum in Amsterdam hat die Echtheit eines Selbstporträts des niederländischen Malers aus dem Jahr 1889 nach eigenen Angaben bestätigt.

Eingehende Untersuchungen hätten ergeben, dass Van Gogh der Urheber sei, heißt es in einer Erklärung. Zweifel an Stil, Technik, Material, Herkunft und besonderer Ikonographie seien ungerechtfertigt gewesen.



Das norwegische Nationalmuseum als Eigentümer hatte die Experten aus Amsterdam vor einiger Zeit um Klärung gebeten. 1970 waren erstmals Zweifel an der Authentizität des Van Gogh-Selbstporträts aufgekommen, weil die Herkunftsgeschichte unklar erschien und Stil und Farbgeruch als untypisch angesehen wurden.



Nach Einschätzung des Amsterdamer Van Gogh Museums handelt es sich um ein besonderes Werk. Es sei das einzige, von dem bekannt sei, dass der niederländische Meister es während einer Psychose malte. Es entstand den Angaben zufolge im August 1889 in einer psychiatrischen Klinik im südfranzösischen Saint-Rémy.