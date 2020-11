Neben Kunstwerken auf der Berliner Museumsinsel sind in Deutschland weitere Exponate durch Ölattacken beschädigt worden.

Das ist das Ergebnis einer Recherche der Wochenzeitung "Die Zeit" und des Deutschlandfunks. Demnach gab es im September einen ähnlichen Vorfall in Schloss Cecilienhof in Potsdam. Dort sollen Unbekannte unter anderem eine Skulptur beschädigt haben. Bereits im Sommer sollen im nordrhein-westfälischen Kreismuseum Wewelsburg etwa 50 Objekte mit einer ölhaltigen Flüssigkeit beschmiert worden sein. Beide Orte gelten als geschichtspolitisch bedeutsam. Auf Schloss Cecilienhof fand nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Potsdamer Konferenz zur Neuordnung Deutschlands statt. Die Wewelsburg bei Paderborn nutzen Nationalsozialisten bis 1945 als Kultstätte.



Am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, hatten Unbekannte in drei Berliner Museen mehr als 60 Objekte mit einer Flüssigkeit beschädigt. Die Hintergründe sind unklar.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.