Trauernde haben Kerzen in Erinnerung an die getötete Familie im brandenburgischen Königs Wusterhausen aufgestellt. (Patrick Pleul/dpa)

Polizei und Staatsantwaltschaft Cottbus teilten mit, ersten Ermittlungen zufolge habe der Mann einen Abschiedsbrief hinterlassen und nach der Tat Suizid begangen. Der 40-Jährige soll seine gleichaltrige Frau sowie die vier, acht und zehn Jahre alten gemeinsamen Kinder getötet haben. Am Samstag hatten Passanten die leblosen Körper in dem Haus der Familie in Königs Wusterhausen entdeckt.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.