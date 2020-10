In Litauen liegen die oppositionellen Konservativen nach der ersten Runde der Parlamentswahl in Führung.

Die Partei Vaterlandsbund-Christdemokraten erhielt nach Auszählung fast aller Stimmen 24,7 Prozent, wie die Wahlkommission in Vilnius mitteilte. Zweistärkste Kraft ist die bisher regierende Mitte-Links-Partei "Bund der Bauern und Grünen" mit 17,6 Prozent. Dahinter liegen die populistische Arbeitspartei und die Sozialdemokraten mit jeweils neun bis zehn Prozent.



In der ersten Runde wurden 70 Abgeordnete des litauischen Parlaments nach dem Verhältniswahlrecht gewählt. Die übrigen 71 werden in zwei Wochen in Direktwahlen bestimmt.

