Die Polizei will am heutigen Feiertag in vielen Bundesländern verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren.

Insbesondere dort, wo Vatertagsausflüge stattfinden, soll überprüft werden, ob die geltenden Kontaktbeschränkungen und Mindestabstände beachtet werden. In mehreren Regionen ist dafür auch der Einsatz zusätzlicher Beamter geplant.



In den meisten Bundesländern sind derzeit Zusammenkünfte von Mitgliedern zweier Haushalte im öffentlichen Raum erlaubt. In Sachsen-Anhalt dürfen Gruppen von bis zu fünf Menschen aus verschiedenen Haushalten gemeinsam unterwegs sein.