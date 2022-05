Christi Himmelfahrt und der Vatertag mit Bollerwagen und Bier fallen auf ein und denselben Tag. (dpa / Frank May)

Vereinzelt gab es gewalttätige Vorfälle oftmals unter Alkoholeinfluss. Mehrere Personen wurden verletzt.

Zu Christi Himmelfahrt hatten Gläubige zunächst Gottesdienste unter freiem Himmel gefeiert. Im Bistum Erfurt nahmen Tausende an einer Männerwallfahrt teil. Es gab Konzerte, Feste und sonstige Veranstaltungen. Das kirchliche Fest wird seit dem 4. Jahrhundert am 40. Tag nach Ostern gefeiert. Dem religiösen Glauben zufolge kehrte Jesus als Gottessohn an diesem Tag in den Himmel zurück. Seit den 1930er Jahren ist Christi Himmelfahrt ein gesetzlicher Feiertag.

Zugleich wird der Tag unabhängig von religiösen Hintergründen als Vatertag oder Herrentag begangen. Viele Gruppen waren im Freien unterwegs, manche noch traditionell mit Bollerwagen voller Getränke. Die Ursprünge dieses Brauchtums sind unklar und reichen wohl bis ins 19. Jahrhundert zurück. Der Vatertag ist international verbreitet, wird aber zu unterschiedlichen Terminen begangen.

