Die im Vatikan tagende Bischofssynode zur Jugend geht heute zu Ende.

Im Abschlussdokument bekennen sich die rund 270 teilnehmenden Bischöfe zu einer stärkeren Öffnung der Kirche für Laien. Zudem heißt es, Jugendlichen müsse mehr Verantwortung überlassen werden. Ein großer Teil der Jugendlichen betrachte die Kirche nicht mehr als ernstzunehmenden Gesprächspartner. Als Gründe dafür werden Missbrauchs- und Finanzskandale genannt, aber auch die Unfähigkeit kirchlicher Amtsträger, auf Jugendliche einzugehen. An der Synode zum Thema "Jugend, Glaube und Berufungsunterscheidung" hatten auch knapp 50 Nichtkleriker als sogenannte Auditoren teilgenommen, unter ihnen 36 junge Katholiken unter 30 Jahren.



Am Vormittag will Papst Franziskus eine Messe auf dem Petersplatz feiern. Dazu werden Tausende Gläubige erwartet.