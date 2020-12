Auch in Zeiten der Pandemie will Papst Franziskus in diesem Jahr die traditionelle Christmette zu Weihnachten feiern.

In Anbetracht der Corona-Regeln musste der Vatikan die Messe jedoch vorverlegen. Sie soll etwas früher als sonst beginnen, und zwar um 19 Uhr 30. In Italien gilt über die Weihnachtstage ab 22 Uhr eine Ausgangssperre bis in die frühen Morgenstunden des folgenden Tages. Zum Schutz vor Ansteckungen wird der heutige Gottesdienst mit einer begrenzten Anzahl Teilnehmer abgehalten.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.