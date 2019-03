Beim Frauenmagazin "Women Church World", das vom Vatikan herausgegeben wird, ist die rein weiblich besetzte Redaktion geschlossen zurückgetreten.

Die Journalistinnen beklagen in einem offenen Brief an Papst Franziskus, sie seien wegen ihrer Berichterstattung über sexuelle Übergriffe gegen Nonnen diskreditiert worden. Die Redaktion sei nach der Veröffentlichung unter die direkte Kontrolle des "L'Osservatore Romano" und damit unter die Kontrolle von Männern gestellt worden. Die Gründerin des Magazins, Lucetta Scaraffia, erklärte: "Wir werfen das Handtuch, weil wir uns von einem Klima des Misstrauens und einer fortschreitenden Delegitimierung umgeben fühlen." Der Vatikan äußerte sich bislang nicht zum Entschluss der Journalistinnen.