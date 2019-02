Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, hat bei der Anti-Missbrauchskonferenz im Vatikan schwere Versäumnisse der Kirchenverwaltung eingestanden.

Akten, die die furchtbaren Taten dokumentierten, seien vernichtet oder erst gar nicht erstellt worden, sagte er in einer Rede zum Thema Transparenz in der Kirche. Nicht die Täter, sondern die Opfer seien reglementiert worden, man habe ihnen Schweigen auferlegt. Festgelegte Verfahren und Prozesse zur Verfolgung von Vergehen seien bewusst nicht eingehalten, sondern abgebrochen oder außer Kraft gesetzt worden, so Marx weiter. Der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ist nach seinen Worten zu einem nicht geringen Teil auf Machtmissbrauch in der Verwaltung der katholischen Kirche zurückzuführen.



Seit Donnerstag befassen sich die Vorsitzenden aller 114 Bischofskonferenzen weltweit mit dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Morgen endet das Treffen. Ein Abschlussdokument soll es nicht geben.