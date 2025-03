Papst auf dem Weg der Besserung

Papst Franziskus zeigt sich erstmals wieder in der Öffentlichkeit. (Ana Brigida / AP / dpa)

Der Papst werde sich am Mittag zum traditionellen Angelus-Gebet an einem Fenster der römischen Gemelli-Klinik zeigen, teilte der Vatikan mit. Franziskus werde aber das Angelus-Gebet nicht selbst sprechen. Demnach wird der Text wie an den vorangegangenen Sonntagen schriftlich verbreitet. Gestern hatte Kurienkardinal Fernandez erklärt, dass der Papst nach der langen Sauerstoffbeatmung erst wieder neu sprechen lernen müsse.

Die Gesundheit des 88-Jährigen ist nach einer langen Atemwegserkrankung und der damit verbundenen Sauerstofftherapie stark beeinträchtigt.

