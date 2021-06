In der Katholischen Kirche ist künftig auch der sexuelle Missbrauch von Erwachsenen durch Priester strafbar.

Bislang galt dies nur für sexuelle Gewalt an Minderjährigen. Die Änderung des Vatikanischen Gesetzbuches sieht vor, dass Priester ihres Amtes enthoben werden, wenn sie irgendeinen anderen Menschen - egal ob minderjährig oder erwachsen - durch Gewalt, Drohungen oder Missbrauch ihrer Autorität zu sexuellen Handlungen zwingen. Strafbar wird damit auch, wenn Minderjährige oder Erwachsene von Priestern mit dem Ziel gefördert werden, sie später zu pornografischen Darstellungen zu drängen. Bisher galten solche Methoden in der Kirche nicht als kriminell. Über die Änderung im sogenannten Kodex des kanonischen Rechtes war 14 Jahre lang gerungen worden. Das neue Gesetz tritt am 8. Dezember in Kraft.

