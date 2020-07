Der Vatikan hat einen Leitfaden zum juristischen Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs veröffentlicht. Das 17 Seiten lange Dokument ist als Hilfestellung vor allem für solche Bistümer und Ordensgemeinschaften gedacht, in denen es an kirchenrechtlicher Fachkenntnis und einer entsprechenden Rechtspraxis fehlt.

Das sogenannte "Vademecum" legt in einer für Nicht-Experten verständlichen Sprache Schritt für Schritt die Verfahrenswege bei sexuellen Vergehen von Klerikern an Minderjährigen dar. Es war nach einem Gipfel zur Missbrauchsprävention im Vatikan im Februar 2019 angekündigt worden, hatte sich aber verzögert. Heute erschienen Fassungen in italienischer Sprache und sechs Übersetzungen, darunter in Deutsch.