Papst Franziskus hat den Rücktritt des Erzbischofs von Adelaide, Wilson, angenommen.

Dies teilte der Vatikan mit. In den vergangenen Tagen hatte Australiens Premierminister Turnbull an den Papst appelliert, Wilson abzuberufen. Der Erzbischof war im Mai von einem Gericht für schuldig befunden worden, Fälle von Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche des Landes vertuscht zu haben. Gegen seine Haftstrafe von 12 Monaten ging er in Berufung.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.