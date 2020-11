Nach mehreren Finanzskandalen im Vatikan ordnet Papst Franziskus die Kontrolle der Gelder des Kirchenstaats neu.

Wie in Rom mitgeteilt wurde, entzog der Papst dem Staatssekretariat die Kontrolle über die Finanzen. Stattdessen wies er an, alle Kapital- und Immobilienwerte der Spitzenbehörde an die vatikanische Güterverwaltung Apsa zu übertragen. Eine Neuordnung der Finanzströme war bereits in den vergangenen Wochen angekündigt worden.



Hintergrund ist unter anderem, dass viele Organe des Kirchenstaates über Einzelkassen verfügen und die Geldströme als teils undurchsichtig gelten. Für Schlagzeilen hatten unter anderem verlustreiche Immobiliengeschäfte des Vatikan in London gesorgt. Dazu laufen auch juristische Ermittlungen. Diese haben bereits zum Rücktritt des einflussreichen Kardinals Angelo Becciu geführt.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.