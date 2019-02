Im Vatikan geht heute die Konferenz zum Missbrauch in der katholischen Kirche zu Ende.

Im Anschluss an eine Messe will Papst Franziskus sich an die Teilnehmer wenden. Angesichts der Schwere der Missbrauchsskandale sind die Erwartungen an die Rede hoch. Seit Donnerstag hat der Papst mit den Vorsitzenden der Bischofskonferenzen darüber beraten, wie sexuelle Misshandlungen von Kindern und Jugendlichen durch Geistliche verhindert werden können. Bindende Beschlüsse können die Teilnehmer allerdings nicht fassen. Der deutsche Kardinal Marx hatte gestern ein klares Signal von Papst Franziskus gefordert. Zugleich prangerte er Geheimniskrämerei und Machtmissbrauch in der katholischen Kirche an.