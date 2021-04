Papst Franziskus hat am Karfreitag das provisorische Corona-Impfzentrum des Vatikans besucht.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche sprach in der dafür genutzen Audienzhalle mit Helfern und Impfkandidaten. Der Vatikan will insgesamt 1.200 Obdachlose und andere Bedürftige gegen Corona immunisieren. Der Papst selbst und die meisten Mitarbeiter sind bereits geimpft.



Am Abend erinnert Franziskus im Petersdom an das Leiden und Sterben Jesu Christi. Der öffentliche Kreuzweg am Kolosseum in Rom fällt wegen der Pandemie wie schon im vergangenen Jahr aus. In Jerusalem stellten am Vormittag hunderte Gläubige den Kreuzweg Jesu nach. Die tradionelle Prozession entlang der Via Dolorosa fand in deutlich kleinerem Rahmen statt als üblich, weil keine Pilger und Touristen teilnehmen konnten.

02.04.2021