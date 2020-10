Papst Franziskus hat den australischen Kurienkardinal Pell zu einer privaten Unterredung im Vatikan empfangen.

Pell war als bislang ranghöchster Kirchenvertreter in seinem Heimatland wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt. Er wurde verurteilt und anschließend in höchster Instanz freigesprochen. Der 79-jährige ehemalige Finanzchef des Vatikan gilt als wichtiger Zeuge in einer Investment-Affäre des vatikanischen Staatssekretariats.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.