Papst Franziskus will heute dreizehn neue Kardinäle ernennen.

Franziskus will mit der Zeremonie im Petersdom in Rom die Weichen für ein Konklave stellen, in dem der Süden der Welt breit repräsentiert ist. Er wird unter anderem Kardinäle aus Brunei, den Philippinnen, Chile, Mexiko und Malta ernennen, sowie sechs Geistliche aus Italien. Ein Novum ist der Einzug des Erzbischofs von Washington DC, Gregory, in das Kardinalskollegium. Mit ihm wird erstmals ein US-Afro-Amerikaner vertreten sein. Einen Deutschen wird der Papst nicht ernennen.



Eine der Hauptaufgaben von Kardinälen ist die Wahl eines neuen Papstes. Wegen der Corona-Pandemie können an der Zeremonie zwei künftige Würdenträger nicht persönlich teilnehmen.

