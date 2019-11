Papst Franziskus hat einen Finanzskandal im Vatikan eingestanden.

Er sagte zu Journalisten, es seien Dinge getan worden, die nicht sauber gewesen seien. Allerdings habe der Fall gezeigt, dass die internen Mechanismen im Vatikan zur Aufdeckung solcher Vorfälle funktionierten.



Franziskus bezog sich auf einen im Oktober aufgedeckten Skandal. Dabei geht es unter anderem um Spendengelder, die in Luxusimmobilien in London investiert worden sein sollen. Die vatikanische Justiz ermittelt gegen fünf Mitarbeiter der Kurie.



Dlf-Religionsredakteurin Christiane Florin sagte, dass es in der Sache um den Peterspfennig gehe - also eiigentlich eine Leistung für die Armen - mache diesen Sachverhalt besonders pikant für den Vatikan.



Der Peterspfennig setzt sich aus Spenden aus aller Welt zusammen, mit denen der Papst mittellose Menschen unterstützt.