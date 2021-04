Im Vatikan hat Papst Franziskus den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" gespendet.

Wegen der Corona-Pandemie fand die Zeremonie nur vor rund 200 Personen in der vatikanischen Basilika statt. Gläubige konnten den Segensspruch weltweit per Livestream verfolgen.



Zuvor hatte der Papst im Petersdom den Gottesdienst zum Ostersonntag gefeiert. Franziskus mahnt in seiner Oster-Botschaft unter anderem eine gerechtere Verteilung von Impfstoffen gegen das Coronavirus an. Er verwies darauf, dass die Pandemie die wirtschaftlichen und sozialen Krisen vor allem für Arme noch verschärft habe. Der Papst äußerte zudem Solidarität mit den Demonstranten in Myanmar. Sie wüssten, dass Hass nur durch Liebe vertrieben werden könne, sagte er.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.