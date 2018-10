Papst Franziskus hat im Vatikan sieben Katholiken heilig gesprochen.

In einer Messe auf dem Petersplatz ehrte er vor zehntausenden Gläubigen unter anderem den früheren Papst Paul den Sechsten, den ermordeten Befreiungstheologen Oscar Romero aus El Salvador und die deutsche Ordensschwester Katharina Kasper.



Paul der Sechste stand der römisch-katholischen Kirche von 1963 bis 1978 vor. Im Jahr 1968 schrieb er in einer Enzyklika die ablehnende Haltung der Kirche gegenüber Verhütungsmitteln fest. In seine Amtszeit fiel zudem der Abschluss des zweiten Vatikanischen Konzils, das Reformen in der Kirche einleitete.



Erzbischof Oscar Romero setzte sich für soziale Gerechtigkeit in Lateinamerika ein. Er wurde 1980 während eines Gottesdienstes ermordet. Die deutsche Nonne Kasper gründete im 19. Jahrhundert im Westerwald die Kongregation der "Armen Dienstmägde Jesu Christi".