Papst Franziskus hat die Regierungen der Welt dazu aufgerufen, konsequent gegen den Klimawandel vorzugehen.

Es sei an der Zeit, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aufzugeben, sagte Franziskus während des Angelus-Gebets auf dem Petersplatz in Rom. Die Politik stehe in der Verantwortung, drastische Maßnahmen zu ergreifen, damit der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur begrenzt werde. Auch sollten die Menschen über ihre täglichen Konsumentscheidungen und ihre Einstellung zur Schöpfung nachdenken.