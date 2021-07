Der Prozess zum Finanzskandal im Vatikan ist nach dem ersten Verhandlungstag auf den 5. Oktober vertagt worden.

Der Vorsitzende Richter ordnete an, dass den zehn Angeklagten weitere Beweismittel zur Verfügung gestellt werden sollen. Die neun Männer und eine Frau müssen sich wegen eines verlustreichen Deals um eine Luxusimmobilie in London in Höhe von 350 Millionen Euro verantworten. Den Personen aus Kirchen- und Laienämtern sowie der Finanzwelt werden unter anderem Amtsmissbrauch, Geldwäsche, Betrug, Unterschlagung und Korruption zur Last gelegt. Auf der Anklagebank sitzt auch der italienische Kardinal Becciu.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.