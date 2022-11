Katholische Kirche

Das wurde nach Abschluss eines Besuchs der deutschen katholischen Bischöfe beim Heiligen Stuhl deutlich. Kardinalstaatssekretär Parolin erklärte , der Synodale Weg rufe Bedenken hervor. Reformen außerhalb der Kirche könnten eine Gefahr sein, betonte die Nummer Zwei in der katholischen Weltkirche nach dem Papst. Andere hochrangige Kurienkardinäle kritisierten die Methodik, die Inhalte und die Vorschläge der Initiative, die als Reaktion auf sexuelle Gewalt an Minderjährigen durch Geistliche entstanden ist. Problematisch ist demnach aus Sicht des Vatikans eine Teilung von Macht in der katholischen Kirche, eine Zulassung von Frauen in Weiheämtern und Debatten über den Zölibat. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, betonte indes, der Synodale Weg beruhe auf den Haltungen der Gläubigen und dem Schmerz der Missbrauchsopfer. Die deutsche Bischöfen hatten sich fünf Tage lang mit mehreren Leitern der Behörden in der Vatikanstadt ausgetauscht.