Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, sieht im Treffen zu den Missbrauchsfällen im Vatikan einen wichtigen Anfang.

Zum ersten Mal sei das Thema auf weltkirchlicher Ebene behandelt worden, sagte der Laien-Vertreter im Deutschlandfunk. Die Kirche stelle sich dem Problem; es werde nicht mehr vertuscht. Niemand könne sich mehr herausreden. Gleichwohl müsse sich zeigen, was jetzt konkret folge, auch was die angekündigte Task-Force betreffe.



Der Beauftragte der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Ackermann, mahnte verbindliche Weisungen an. Notwendig sei ein permanentes und weltweites Controlling, erklärte er mit Blick auf die Übergriffe durch Geistliche.



Zum Abschluss der Konferenz hatte der Papst gestern ein Ende der Vertuschung von Fällen sexuellen Missbrauchs versprochen, aber keine konkreten Schritte genannt, wie er das in Zukunft erreichen will.