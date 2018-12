Die Vorsitzenden aller Bischofskonferenzen der katholischen Kirche weltweit sollen sich jeweils mit einem Opfer sexueller Gewalt treffen.

Das geht aus einem Brief hervor, den ein vier Mitglieder starkes Komitee verfasst hat. Zu dem Gremium gehören der deutsche Psychologe und Jesuit Zollner, der Chefaufklärer des Papstes, Erzbischof Charles Scicluna von Malta, sowie die Kardinäle von Chicago und Mumbai. Das Komitee bereitet eine Zusammenkunft im Februar im Vatikan in Rom vor, bei der es um die Missbrauchsfälle der Kirche geht.



In dem Schreiben heißt es, die Kirche müsse eine umfassende Antwort auf die Krise entwickeln. Der erste Schritt dafür müsse sein, als Wahrheit anzuerkennen, was geschehen sei. Jeder Vorsitzende einer Bischofskonferenz solle aus erster Hand erfahren, welches Leid diese Menschen hätten ertragen müsse. Erst wenn das Schicksal der Betroffenen ehrlich wahrgenommen und berücksichtigt werde, könnten die drei Hauptanliegen des Treffens angemessen behandelt werden, nämlich Verantwortlichkeit, Rechenschaft und Transparenz.